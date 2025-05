Urtasun afirma que el fondo KKR, vinculado a asentamientos en Palestina, «no es bienvenido»

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado este sábado que el fondo de inversión KKR «no es bienvenido» en España y ha admitido que ... le preocupa su «penetración» en festivales de música españoles por su vinculación con la expansión de los «asentamientos ilegales» en Palestina.

«Hace muchos años que denunciamos y que trabajamos para que todas aquellas empresas que tienen actividad económica en los asentamientos ilegales en Palestina no puedan tener una actividad normalizada dentro del mercado único de la Unión Europea», ha destacado.

El anuncio de que KKR ha comprado por 1.300 millones de euros la compañía Superstruct Entertainment, propietaria de algunos de los festivales de música españoles, ha recibido la reacción inmediata de varios grupos musicales, que han afirmado que no volverán a participar en los eventos vinculados a este fondo.

La lista de festivales que pasarán a ser propiedad de KKR o en los que la compañía norteamericana con sede en Nueva York tendrá alguna participación incluye algunos de los más importantes, como el Sónar, el FIB de Benicàssim o el Viña Rock, además del Elrow Ibiza, Arenal Sound, Amnesia, O Son do Camiño, Resurrection, Brunch Electronik, Elrow Town, Morriña Fest, Sonórica, I Love Reggaeton, Monegros, Madrid Salvaje, Brava Madrid, Caudal Fest, Interestelar, Off-Sónar, Festival de Les Arts, Love the Twenties, Love The 90s, Tsunami Xixón o Granada Sound.

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, pidió el viernes al Gobierno que no autorice festivales de música en los que participe KKR (Kohlberg, Kravis, Roberts & Co.) al denunciar que promueve negocios inmobiliarios en territorios ocupados de Palestina y fomenta así la «limpieza étnica» de su población. Santiago detalló que KKR participa en la promoción inmobiliaria en los territorios ocupados ilegalmente por Israel en Palestina a través de su accionariado principal en el grupo alemán Axel Springer.

«Este fondo, KKR, no es bienvenido a la cultura en nuestro país. La cultura en nuestro país no quiere, no va a participar de la expansión de los asentamientos ilegales», ha señalado, por su parte, Urtasun, que ha reclamado establecer medidas para que fondos que participan «de una medida que es completamente ilegal» como la expansión de los «asentamientos ilegales» no puedan entrar en ningún sector del mercado único, incluyendo la cultura.

Artistas como Reincidentes, Sons of Aguirre, Los de Marras, Fermín Muguruza, Kaotiko, Pink Socks, Desklate, Ergo Pro, Ill Pequeño, Dakidarria, Kaos Urbano, Sinkope, Porretas, Sarna, Maricarmen Free, Las Ninyas del Corro, Axo Rock, El Último Ke Zierre, No Konforme, El Niño de la Hipoteca, Free City y Kamikazes ya han anunciado que no acudirán a los festivales con los que tenga relación el fondo de inversión.