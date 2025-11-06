Turull insiste en que su encarcelamiento fue por razones «políticas»

A pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado la decisión del Supremo de enviar a prisión preventiva a Oriol Junqueras, Jordi ... Turull y Jordi Sànchez, tras los hechos de octubre de 2017, el independentismo ha insistido en que se trató de una decisión judicial con criterios «políticos».

El secretario general de Junts entró en prisión preventiva, por orden de la Audiencia Nacional el 2 de noviembre de 2017. El 4 de diciembre de ese año, fue excarcelado tras la asunción de la causa por parte del Tribunal Supremo. El 23 de marzo de 2018, se sometió a una sesión de investidura en el Parlament como candidato a la presidencia de la Generalitat, tras las elecciones del 21 de diciembre de 2017. Los votos de la CUP impidieron su elección como jefe del Ejecutivo catalán. Al día siguiente, declaró ante el Supremo y fue enviado a prisión por el 1-O. Turull ha asegurado este jueves que se trató de una decisión «política», a pesar la sentencia del TEDH que ha descartado que el Tribunal Supremo vulnerara sus derechos.

«Mantenemos que mi encarcelamiento, en pleno debate de investidura, respondió a criterios políticos para descabezar, como ya dijo alguien, el movimiento independentista. Nosotros persistiremos hasta que veamos ganados nuestros derechos», ha asegurado en la Cámara catalana, tras el fallo del tribunal europeo. «En ese momento ya se dijo por parte del Gobierno aquello de que ninguno de los líderes del proceso independentista deben poder seguir en política», ha insistido. Turull ha señalado que «respeta» la sentencia pero no la «comparte» y ha cargado contra la Abogacía del Estado y le ha responsabilizado del revés al nacionalismo en el TEDH, al haber «decorado y afinado muy jurídicamente lo que fue una decisión política». El líder nacionalista mantiene que se vulneraron sus derechos políticos y ha reiterado que «lo volvería a hacer».

Esquerra ha señalado, por su parte, que el proceso judicial en el ámbito internacional «en defensa de los derechos políticos de los independentistas sigue abierto». Según los republicanos, los motivos alegados por los independentistas y desestimados por el TEDH «sí han sido aceptados en otras causas del Comité de Derechos Humanos de la ONU y el grupo de detenciones arbitrarias». «La discusión judicial sigue pendiente de resolverse y, por tanto, hay que esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», según Esquerra. ERC ha asegurado que seguirá trabajando para conseguir que la ley de amnistía sea «efectiva para todos los represaliados de la causa general contra el movimiento independentista».