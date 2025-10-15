Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jordi Turull, secretario general de Junts, en una rueda de prensa EP

Turull compara a los jueces del Supremo con los «pelotones de fusilamiento» del franquismo

Junts se abre a una moción instrumental sin Feijóo de candidato y afirma que si rompe con Sánchez, el presidente del Gobierno tendrá que convocar elecciones

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:09

Comenta

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha comparado este miércoles a los jueces del Supremo, que se oponen a aplicar la amnistía a Carles ... Puigdemont, con los «pelotones de fusilamiento» del franquismo. Con motivo del 85º aniversario del asesinato del expresidente de la Generalitat, Lluís Companys, por las tropas franquistas, Turull ha hablado de «pelotones de togas», que tratan de impedir como sea, incluso por la vía «criminal», que Cataluña sea independiente. «Hoy no hay pelotones de fusilamiento, ahora hay pelotones de togas», ha afirmado. A su juicio, hay un hilo conductor entre los que ejecutaron a Companys y los jueces que hoy en día envían a los dirigentes nacionalistas a prisión o les impiden regresar de Waterloo. Cataluña siempre se encuentra con un Estado que quiere «aplastarla», ha proclamado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  3. 3 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  4. 4 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  5. 5 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  6. 6

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  7. 7 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  8. 8 Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido
  9. 9 Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella
  10. 10 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Turull compara a los jueces del Supremo con los «pelotones de fusilamiento» del franquismo

Turull compara a los jueces del Supremo con los «pelotones de fusilamiento» del franquismo