La Ciudad de la Justicia. L. P.

El TSJ rechaza investigar a la jueza de la dana

El alto tribunal inadmite la querella de Manos Limpias

A. Rallo

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:48

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha rechazado la querella de Manos Limpias contra la jueza de la dana y, por tanto, no investigará a ... la magistrada. Los querellantes trataron de que se investigaran una supuestas injerencias del marido de la instructora en las diligencias de la tragedia.

