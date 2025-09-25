Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Integrantes del tribunal juzgador: Carmen Lamela, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta, Susana Polo, Ana Ferrer y Juan Ramón Berdugo. CGPJ

Un tribunal de mayoría conservadora tendrá en sus manos el futuro de García Ortiz

La ponente de la sentencia será Ana Ferrer, quien junto a su colega Susana Polo conforman la minoría del bloque progresista en un órgano de siete magistrados

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:44

El Tribunal Supremo ha dado a conocer este jueves la composición del tribunal que juzgará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un ... delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, por el que las acusaciones populares le piden hasta seis años de prisión. El órgano estará compuesto por siete magistrados, lo presidirá el máximo responsable de la Sala Segunda (Penal) del alto tribunal, Andrés Martínez Arrieta, recientemente designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y la ponente de la sentencia será la magistrada Ana Ferrer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  2. 2 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  3. 3 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  4. 4 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  5. 5 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  6. 6 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  7. 7

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga
  8. 8 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas defendió a un cura acusado de pederastia hace dos años
  9. 9 Ya se puede vivir en Málaga TechPark: abre el primer edificio de «alojamiento flexible» con estudios a mil euros el mes
  10. 10 Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un tribunal de mayoría conservadora tendrá en sus manos el futuro de García Ortiz

Un tribunal de mayoría conservadora tendrá en sus manos el futuro de García Ortiz