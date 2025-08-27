Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una patera intervenida por la Guardia Civil. Javier Martínez

Tres años de cárcel para el patrón de una patera con 12 hombres que pagaron 2.000 euros por persona

Sigue la búsqueda de quince desaparecidos en aguas de Baleares cuando intentaban llegar a tierra, aunque descartan su rescate con vida

S. V.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:20

La Audiencia de Alicante ha condenado a tres años de prisión al patrón de una patera que fue interceptada el 28 de noviembre en aguas ... próximas al puerto de la capital alicantina.

