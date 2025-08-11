Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Llegada de un cayuco a Lanzarote. EFE

Los traslados desde Canarias empiezan este lunes con diez menores

El Ejecutivo se ha comprometido con el archipiélago a que haya dos viajes por semana con 15 o 20 refugiados

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:13

El Gobierno central tiene previsto iniciar hoy el traslado de menores inmigrantes solicitantes de asilo desde Canarias hasta la península. La primera derivación será de ... solo diez adolescentes, dos más de los previstos en un primer momento, aunque el Ejecutivo se ha comprometido con el archipiélago a que haya dos viajes por semana con 15 o 20 refugiados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  3. 3 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  4. 4 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  5. 5 La Seguridad Social permite recuperar hasta 5 años de cotización para la pensión si cumples este requisito
  6. 6

    Alrededor de 50.000 personas en Málaga atrapadas en la irregularidad
  7. 7 La Guardería Madre Maravillas de Torremolinos echa el cierre más de 3.000 niños y niñas después
  8. 8

    Ideas para un barrio del futuro en Málaga
  9. 9 Una treintena de incendios asolan Castilla y León y varios serían provocados
  10. 10

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los traslados desde Canarias empiezan este lunes con diez menores

Los traslados desde Canarias empiezan este lunes con diez menores