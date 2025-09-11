Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

María Soledad Iparaguirre, alias 'Anboto'. Efe

La Justicia europea defiende que la etarra 'Anboto' condenada en Francia no puede ser enjuiciada por los mismos actos en España

El TJUE sentencia que la dirigente de la banda terrorista, que ha cumplido veinte años de prisión en el país galo por un ataque a un cuartel de la Policía en Oviedo en 1997, no puede ser condenada de nuevo en España por estos mismos hechos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:41

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) afirma que la dirigente de la organización terrorista ETA, María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', no puede ... ser enjuiciada en España por un acto de terrorismo por el que ya ha sido condenada en Francia. En su decisión, este jueves, el alto tribunal apunta que este principio se aplica incluso cuando el delito en cuestión reciba «una calificación diferente» en los países del bloque. Con todo, el alto tribunal con sede en Luxemburgo, deja en manos de la Audiencia Nacional la aclaración de si en el caso de 'Anboto' se puede aplicar esta circunstancia.

