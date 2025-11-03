Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Manifestantes contra Santiago Abascal. Jorge Rey

Tensión entre manifestantes contra Abascal y seguidores de Vox en el primer acto de precampaña en Extremadura

Una hora y media antes de que llegara el líder político al Gran Teatro de Cáceres ya había cola para verle y medio centenar de personas ha protestado contra él; ha habido enfrentamientos verbales entre un fuerte despliegue policial

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:27

Comenta

Tensión entre manifestantes contra Santiago Abascal y seguidores del líder de Vox antes de que comenzara el acto en el Gran Teatro de Cáceres. Es ... el primer dirigente nacional que visita la región desde que María Guardiola convocó elecciones anticipadas para el 21 de diciembre. La expectación es máxima. Una hora y cuarto antes de que se abrieran las puertas, ya había una larga cola para ver al presidente de esta formación.

