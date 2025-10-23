Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Llegada de un cayuco a El Hierro el pasado 14 de octubre. EP

El Supremo da 15 días al Gobierno para acoger a los menores solicitantes de asilo en Canarias

El tribunal considera que el Ejecutivo no está cumpliendo con su mandato de garantizar los derechos de los refugiados

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:27

El Tribunal Supremo ha dado este jueves al Gobierno un ultimátum de 15 días para cumplir el auto del 25 de marzo que obliga a ... la Administración General del Estado a garantizar la acogida de los menores inmigrantes solicitantes de asilo que se encontraban a cargo de los servicios de acogida en Canarias.

