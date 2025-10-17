Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. EFE

El Supremo avala que el Gobierno no desclasificara toda la información que pedía el juez sobre el espionaje a Aragonès

Dice que pondría en peligro al CNI y con ello «la seguridad de todos los ciudadanos y la propia permanencia del Estado de Derecho»

EP

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:22

El Tribunal Supremo (TS) ha avalado la decisión del Gobierno de no desclasificar todos los documentos sobre el espionaje del CNI al expresidente catalán Pere ... Aragonès con el programa informático Pegasus, manteniendo el secreto de otra información que reclamaba el juez que investiga estos hechos, al considerar que revelar todos los datos requeridos pondría en riesgo a los servicios de inteligencia españoles y, con ello, la seguridad nacional.

