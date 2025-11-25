Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ione Belarra e Isabel Díaz Ayuso. R. C.

El Supremo archiva la querella de Ayuso contra Belarra por denunciar su «gestión homicida» en la pandemia

Llarena zanja que las declaraciones de la líder de Podemos están amparadas por la libertad de expresión

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:59

Revés judicial en el Supremo a Isabel Díaz Ayuso. La Sala Penal del alto tribunal ha inadmitido a trámite una querella por delito de calumnias ... con publicidad presentada por la presidenta de la Comunidad de Madrid contra la líder de Podemos, Ione Belarra, después de que ésta última acusara a la jefa del Gobierno autonómico de haber protagonizado una «gestión homicida» durante la pandemia. El alto tribunal zanja que las declaraciones de la líder de Podemos están amparadas por la libertad de expresión

