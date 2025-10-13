Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Yolanda Díaz comparece este martes tras la reunión con los ministros de Sumar. EFE

Sumar presiona al PSOE para congelar los alquileres y subir impuestos a los rentistas

El socio minoritario del Gobierno trasladará a los socialistas una propuesta de real decreto centrada en vivienda

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:54

Sumar eleva la presión sobre el PSOE para que el Gobierno tome medidas «urgentes» en materia de vivienda. Los de Yolanda Díaz lanzaron unilateralmente este ... miércoles una propuesta de real decreto que incluye, entre otras propuestas, la de subir impuestos a los rentistas, congelar los alquileres, regular los alquileres de temporada y turísticos con un nuevo régimen sancionador, y aprobar reformas legales que frenen la compra especulativa de vivienda.

