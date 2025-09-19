Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra de Igualda, Ana Redondo, durante la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles en el Congreso. EP

Sumar pregunta a Igualdad si va a «reparar el daño causado» por los fallos en las pulseras

El grupo parlamentario de Yolanda Díaz registra en el Congreso una batería de preguntas en la que cuestiona si la ministra Redondo conocía o no estas anomalías

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:50

Los fallos en las pulseras antimaltrato que recoge la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2024 han levantado ampollas en Sumar. El socio ... minoritario del Gobierno ha registrado este viernes en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Igualdad, que ostenta la socialista Ana Redondo, en el que cuestiona si esta conocía o no este problema y el número de víctimas de violencia de género o sexual que se han visto afectadas por esta «anomalía». De la misma forma, le instan a explicar cuáles son las medidas que va a poner en marcha este departamento «para reparar el daño causado» y para evitar que pueda volver a repetirse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  3. 3 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  4. 4 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  5. 5 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  6. 6 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  7. 7 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  8. 8 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  9. 9 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  10. 10 Pasarela Larios 2025: todo lo que debes saber de la cita malagueña con la moda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sumar pregunta a Igualdad si va a «reparar el daño causado» por los fallos en las pulseras

Sumar pregunta a Igualdad si va a «reparar el daño causado» por los fallos en las pulseras