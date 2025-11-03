Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ernest Urtasun y Lara Hernández. EFE

Sumar forzará al PSOE a pronunciarse sobre la autonomía del Sáhara en el Congreso

El diputado de IU Enrique Santiago ha registrado una proposición no de ley (PNL) para reafirmar el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:12

Comenta

Las diferencias entre PSOE y Sumar por el plan de autonomía del Sáhara Occidental vuelven al Congreso. El portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha ... registrado este lunes una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para reafirmar el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui y la necesidad de convocar el referéndum previsto por Naciones Unidas, al tiempo que ha criticado la última posición de la ONU que respalda que la excolonia española sea un territorio autónomo dentro de Marruecos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  3. 3 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  4. 4 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  5. 5 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  6. 6 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  7. 7 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  8. 8 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  9. 9 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  10. 10

    El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sumar forzará al PSOE a pronunciarse sobre la autonomía del Sáhara en el Congreso

Sumar forzará al PSOE a pronunciarse sobre la autonomía del Sáhara en el Congreso