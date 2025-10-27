Sólo el 15% de los votantes del PP quiere que Mazón repita de candidato a la Generalitat

La mayoría de los valencianos cree que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, debería de presentar su dimisión. Así lo refleja la encuesta elaborada ... por GAD3 para LAS PROVINCIAS y ABC cuando se cumple un año de la dana que arrasó media provincia de Valencia. Con todo, la peor noticia para el también líder del PP valenciano es que el desgaste de su imagen es también mayoritario entre los votantes de su partido. El 61% también cree que debería dejar el cargo y sólo el 15% considera que debería de volver a presentarse como candidato a la presidencia de la Generalitat.

Los datos constatan el deterioro de la figura de Mazón. La gran mayoría de encuestados, tres de cada cuatro, considera que el jefe del Consell debería de dejar el cargo. También es mayoritaria (un 63%) la consideración de que el jefe del Consell debería de convocar elecciones anticipadas –los dos escenarios no van necesariamente unidos, porque en caso de renuncia al cargo podría sustituirle otro diputado que lograra el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara sin necesidad de convocar a las urnas.

Los porcentajes son igual de aplastantes entre quienes consideran que el dirigente popular no debería seguir y agotar la legislatura (69%) y los que rechazan que vuelva a ser el candidato del PP a la Generalitat (78%).

El desgaste político de Mazón desde el día de la dana ha sido evidente, tal y como han venido demostrando las movilizaciones sociales, todas multitudinarias, convocadas por las asociaciones de víctimas y que durante los últimos doce meses vienen clamando por su dimisión. Las dudas sobre su agenda el día de la dana –la última versión la ofreció la periodista Maribel Vilaplana con la que estaba comiendo ese día en El Ventorro–, su tardanza en desplazarse al Cecopi y las críticas a la gestión política de la riada, que la instrucción judicial de la jueza de Catarroja viene constatando en cada uno de sus autos, han arruinado su imagen.

De hecho, entre los propios votantes del PP, según este sondeo, la figura del dirigente popular está más que tocada. El 61% cree que deberia dimitir, el 36% opina que debería se seguir.

Mazón ha venido dejando claro que su intención es agotar la legislatura –volvió a ponerlo de manifiesto en la entrevista de hace unas semanas con este diario– e incluso ha admitido haberle dado alguna vuelta a la posibilidad de volver a aspirar a la presidencia de la Generalitat en 2027. Sin embargo, la encuesta sostiene que sólo el 15% de los votantes del PP respalda esa posibilidad. Mazón obtiene más apoyo entre los votantes de Vox para que opte a repetir en el cargo (28%) que entre su propio partido.

¿Alternativas?

El sondeo pregunta también por quién debería de ser el candidato del PP a la presidencia de la Generalitat. La preferida por los encuestado es la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que es la elegida por el 18%. Por detrás de ella aparece el expresident de la Generalitat Francisco Camps –que viene mostrando desde hace meses su determinación pro recuperar la presidencia del PP valenciano–, y por detrás de él el vicepresidente del Parlamento Europeo Esteban González Pons, el propio Mazón y su vicepresidenta primera Susana Camarero.

Los datos más relevantes respecto a la preferencia de candidato del PP es el que figura en las respuestas de los electores de este partido. Catalá es también la primera entre los votantes populares, y eleva su porcentaje de respaldo hasta el 27%. Camps logra el 13%, por delante de Mazón (11%), González Pons (9%), Camarero (8%) y del presidente de la Diputación de Valencia y líder provincial, Vicent Mompó, preferido por el 2% de los electores del PP. No es anecdótico que el 18% de los votantes de este partido no tenga claro quién debería asumir el cartel electoral de los populares y que el 12% llegue a sostener que ninguno de los aspirantes propuestos.

El debate sobre el futuro cartel electoral de los populares no es menor. Mazón condicionó la posibilidad de repetir en el cargo a liderar el proceso de reconstrucción tras la dana. Y en la entrevista con este diario remarcó que sin duda la Generalitat la estaba liderando mucho más que el Gobierno de España. Mazón ha recibido el reconocimiento de varios dirigentes populares por la labor de reconstrucción, pero todos ellos han evitado dar una respuesta clara a si el actual inquilino del Palau de la Generalitat debería de volver a optar al cargo.

La opción de la alcaldesa de Valencia, que lleva meses planteada en los medios de comunicación, ha venido tropezando con la propia negativa de la dirigente popular, que ha expresado su voluntad de volver a optar a la alcaldía de Valencia. Catalá sería, probablemente, la opción preferida por la calle Génova en el caso de recambio de Mazón, aunque su candidatura despierta recelos entre algunos sectores, y ha venido contando con el rechazo de Vox –aspecto no menor en un horizonte político en el que las mayorías absolutas resultan improbables–.

Catalá es la opción preferida por Génova, aunque la alcaldesa ha expresado su voluntad de volver a optar al Ayuntamiento

En cuanto al resto de hipotéticas alternativas, los porcentajes de apoyo que reciben son bajos. Camps ocupa la segunda posición, aunque se trata de una posibilidad que la dirección nacional del PP ha venido sosteniendo que no contempla. El expresident obtiene más respaldo entre los electores de Vox (14%) que entre los de su propio partido (13%) en esa eventual carrera para encabezar la candidatura del PP a la presidencia de la Generalitat en 2027.

La vicepresidenta primera Susana Camarero o González Pons son menos preferidos que Mazón entre los votantes del PP valenciano. Y Mompó, al que algunos sitúan en las últimas semanas como una de las opciones de futuro más firmes, logra un porcentaje de preferencia testimonial. Mompó obtiene más apoyo entre los votantes de Compromís (5%) para encabezar al PP que entre los propios populares (2%).