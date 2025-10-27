Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El president de la Generalitat, Carlos Mazón. EP

Sólo el 15% de los votantes del PP quiere que Mazón repita de candidato a la Generalitat

La mayoría de encuestados prefiere que dimita o convoque elecciones. Catalá es la preferida para sustituirle

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

La mayoría de los valencianos cree que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, debería de presentar su dimisión. Así lo refleja la encuesta elaborada ... por GAD3 para LAS PROVINCIAS y ABC cuando se cumple un año de la dana que arrasó media provincia de Valencia. Con todo, la peor noticia para el también líder del PP valenciano es que el desgaste de su imagen es también mayoritario entre los votantes de su partido. El 61% también cree que debería dejar el cargo y sólo el 15% considera que debería de volver a presentarse como candidato a la presidencia de la Generalitat.

