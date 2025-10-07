Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La líder de Podemos, Ione Belarra, interviene en el debate sobre el embargo a Israel en el Congreso. EFE

Los socios de Sánchez presionan a Podemos por el embargo: «O la humanidad o los genocidas»

El Congreso retrasa a este miércoles la votación de la medida contra Israel para evitar que coincida con el segundo aniversario de los atentados de Hamás

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 20:14

El futuro del embargo de armas a Israel continua un día más envuelto en la incertidumbre total. Mientras todas las miradas se posan en ... Podemos, que no desvela el sentido del voto clave de sus cuatro diputados –una abstención facilitaría su tramitación–, el Congreso, a petición de Junts, pospuso a este miércoles la votación de la iniciativa para que esta no coincidiera con el segundo aniversario de los atentados de Hamás que causaron 1.195 muertos el 7 de octubre de 2023, iniciando un conflicto catalogado ahora por la ONU como «genocidio» por parte del Gobierno de Benjamín Netanyahu. La embajada hebrea en Madrid había tachado la elección de la fecha –que depende de la Junta de Portavoces– de «inhumana y aberrante». Moncloa se defendió alegando que «no hubo maldad» y lo achacó a un descuido.

