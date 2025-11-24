Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la APIF, Miguel Pallerés en su despacho del Ministerio Público en Las Palmas de Gran Canaria. R. C.

Miguel Pallarés

«El sistema tiene que cambiar para que el fiscal general sea del Estado, no del Gobierno»

El presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que pedía seis años de cárcel para García Ortiz,su superior, reclama reformas profundas y se dice«sin ilusión» por el relevo que decida Sánchez

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) viene librando un sostenido pulso con Álvaro García Ortiz, al que intentó remover del cargo, sin éxito, ... ante la Sala de lo Contencioso del Supremo después de que ésta le atribuyera «desviación de poder» –la «antesala de la prevaricación», subraya Miguel Pallarés– por el intento de ascender a su amiga, mentora y predecesora en el puesto, Dolores Delgado. Ahora, han sido otros magistrados del alto tribunal, los de lo Penal, los que sí han dictado una condena histórica que inhabilita al fiscal general –la APIF pedía seis años de cárcel– por haber revelado información reservada de la causa por fraude tributario abierta al novio de Isabel Díaz Ayuso. Pallarés, acusador público granadino que ejerce en Canarias, evita evaluar el fallo hasta conocer su argumentación. Pero evalúa para este periódico el 'y ahora, qué'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  3. 3 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  4. 4 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  5. 5 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  6. 6

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  10. 10

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «El sistema tiene que cambiar para que el fiscal general sea del Estado, no del Gobierno»

«El sistema tiene que cambiar para que el fiscal general sea del Estado, no del Gobierno»