Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz en el Congreso de Junts, Miriam Nogueras, durante una rueda de prensa. EP

Los sindicatos cargan contra Junts por su rechazo a reducir la jornada laboral

La reforma legal se debate y vota este miércoles en el Congreso: los independentistas mantienen la enmienda a la totalidad

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:34

Los sindicatos han cargado este martes con dureza contra Junts, después de que en la última reunión celebrada este lunes los de Puigdemont trasladaran al ... Ministerio de Trabajo su intención de mantener la enmienda a la totalidad. Quedan 24 horas para que el Congreso debata y vote las enmiendas a la totalidad del PP, Vox y Junts, pero todo apunta a que la reforma impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz no superará el primer escollo y no podrá ser tramitada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  2. 2 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  3. 3 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  4. 4 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  5. 5

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  6. 6 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  7. 7

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  8. 8

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  9. 9 Estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga: cómo y cuándo solicitarlos
  10. 10 Alertan de problemas de seguridad en unas secadoras de una conocida marca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los sindicatos cargan contra Junts por su rechazo a reducir la jornada laboral

Los sindicatos cargan contra Junts por su rechazo a reducir la jornada laboral