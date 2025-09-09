Los sindicatos cargan contra Junts por su rechazo a reducir la jornada laboral

Los sindicatos han cargado este martes con dureza contra Junts, después de que en la última reunión celebrada este lunes los de Puigdemont trasladaran al ... Ministerio de Trabajo su intención de mantener la enmienda a la totalidad. Quedan 24 horas para que el Congreso debata y vote las enmiendas a la totalidad del PP, Vox y Junts, pero todo apunta a que la reforma impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz no superará el primer escollo y no podrá ser tramitada.

La negativa de Junts, trasladada al Ministerio de Trabajo, la comunicaron fuentes del Gobierno. Fuentes de Junts daban ayer lunes pocas opciones a las negociaciones de última hora. Reconocían eso sí, contactos «puntuales» entre la vicepresidenta Díaz y Carles Puigdemont. Las diferencias son de calado. Los nacionalistas consideran que la reforma que propone el Gobierno puede perjudicar a las pequeñas y medianas empresas de Cataluña, a los comerciantes y puede provocar cierre de negocios y que el empleo se resienta. El Gobierno puede sufrir su primer revés parlamentario del curso.

Los sindicatos, que este miércoles se manifestarán en defensa de la reducción de la jornada laboral de 40 horas a 37 y media, han arremetido contra Junts, al que han acusado de ir de la mano de los intereses de la patronal. CCOO en Cataluña ha calificado de poco democrático impedir que la reforma legal pueda empezar a debatirse en el Congreso si prosperan las enmiendas a la totalidad con los votos de PP, Vox y Junts. «No tienen argumentos y les da miedo», ha asegurado la secretaria general de CCOO en Cataluña, Belén López. UGT ha emplazado a Junts a reflexionar y entrar en un proceso de negociación sobre aspectos concretos de la reforma legal.

El sindicato ha recordado que una de las últimas en encuestas del CEO (el CIS catalán) concluía que en torno al 87% de la ciudadanía catalana apoya una reducción de la jornada laboral. En concreto, entre los votantes de Junts, este porcentaje se sitúa en el 72%. «Tiene que elegir si vota a favor del 87% de trabajadores de Cataluña o vota con el PP y Vox», ha presionado Camil Ros, de UGT. Junts ya se prepara para aguantar la presión de los socios de investidura, como cuando votó en contra de regular los alquileres de temporada.