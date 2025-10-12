Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, posa en Madrid para la entrevista con este medio.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, posa en Madrid para la entrevista con este medio. Virginia Carrasco

Antonio Maíllo

Coordinador federal de Izquierda Unida
«Si los que estamos no servimos para el nuevo ciclo, que vengan otros sin mochila»

Actor principal del bloque de izquierdas, el líder de IU reconoce que existe «un narcisismo de época» y urge abrir el debate presupuestario

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:00

Comenta

Antonio Maíllo (Lucena, Córdona, 58 años) es un político optimista. Inalterable a las encuestas defiende que queda legislatura por delante, que su espacio político «está ... mejor que el año pasado». Pero también lanza un aviso a los dirigentes de otras organizaciones:«Si no servimos, que venga otra clase dirigente que refresque».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  3. 3 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  4. 4 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  5. 5 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  6. 6

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros
  7. 7

    La factura electrónica se convierte en un laberinto para siete millones de pymes y autónomos
  8. 8 Cinco establecimientos malagueños son reconocidos en la Guía Michelin de los hoteles
  9. 9 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  10. 10 ¿Me pueden multar por colgar una bandera en la fachada de casa? Esto es lo que dice la ley

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Si los que estamos no servimos para el nuevo ciclo, que vengan otros sin mochila»