El Senado citará a Salazar por el presunto caso de acoso sexual
Los 'populares' llamarán a comparecer al exasesor de Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación que hay en marcha en la Cámara Alta
C. P. S.
Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:30
El Partido Popular ha anunciado que va a llamar a comparecer en el al exasesor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que que dé ... explicaciones tras ser acusado por acoso sexual. Los de Feijóo citarán a Paco Salazar en el marco de la investigación que se está llevando a cabo en la Cámara Alta por el 'caso Koldo'.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
