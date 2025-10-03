Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriol Junqueras, presidente de ERC. EP

El sector crítico de ERC se rebela contra la candidatura de Junqueras a la presidencia de la Generalitat

Maragall afirmó que no votará a Esquerra si el actual líder del partido es cabeza de cartel en las elecciones y Aragonès ha dejado este viernes su voto en el aire

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:31

Comenta

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, no ha conseguido aún pacificar la formación republicana, casi un año después de su reelección. El proceso de primarias ... interno fue muy convulso y dividió en dos el partido. Junqueras lleva al frente de la formación desde 2011. Esta falta de unidad ha vuelto a aflorar esta semana a raíz de que Junqueras oficializara el pasado miércoles su intención de presentarse candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, previstas para 2028.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  5. 5 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  6. 6 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  7. 7

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  8. 8 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  9. 9 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  10. 10 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El sector crítico de ERC se rebela contra la candidatura de Junqueras a la presidencia de la Generalitat

El sector crítico de ERC se rebela contra la candidatura de Junqueras a la presidencia de la Generalitat