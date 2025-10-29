Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero interviene en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso. EFE

Sánchez promete al PNV que endurecerá las penas a los multirreincidentes

La portavoz jeltzale, Maribel Vaquero, había advertido de que «genera sensación de impunidad» y «de que el trabajo policial no sirve»

David Guadilla

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:53

Comenta

Pedro Sánchez ha reconocido este miércoles en el Congreso que uno de los principales problemas de seguridad en España es la multirreincidencia, ha asegurado que ... su Ejecutivo «toma muy en serio la seguridad como bien público» y se ha comprometido a «culminar» la tramitación de la proposición de ley de Junts para endurecer las penas a delincuentes reincidentes. Lo ha hecho en respuesta a un pregunta lanzada por la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, quien ha advertido de que la multirreincidencia «genera sensación de impunidad» y «de que el trabajo policial no sirve», subrayando la necesidad de «distanciarse del alarmismo y los bulos» y de «contar con instrumentos y medios para que los hurtos sean juzgados en tiempo y forma».

