Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paco Salazar, a la izquierda, cuando aún era secretario de Investigación y Análisis de la ejecutiva del PSOE. EFE

Sánchez calla mientras las mujeres del PSOE estallan por la gestión del 'caso Salazar'

Varias dirigentes piden llevar a la Fiscalía las denuncias por acoso sexual contra el ex alto cargo de Moncloa y Ferraz llama a la calma

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:24

Comenta

Una nueva vía de agua se le ha abierto al PSOE en un momento enormemente delicado de la legislatura, a las puertas del nuevo ciclo ... electoral que este viernes comienza con la campaña para las elecciones extremeñas. Y esta vez Ferraz no tiene a nadie a quien señalar más que a sí mismo. La falta de «diligencia», que la formación reconoce, en la gestión de las denuncias de acoso sexual contra el exdirigente y exalto cargo de Moncloa Paco Salazar ha provocado un auténtico terremoto interno del que los adversarios políticos, PP y Vox, se han apresurado a sacar tajada. Pero que, sobre todo, ha golpeado el ánimo de las mujeres del partido. Un terremoto sobre el que Pedro Sánchez, sin embargo, guarda silencio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  2. 2 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  3. 3 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  4. 4 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  5. 5

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  6. 6 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  7. 7 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  8. 8 La nueva variante de la gripe es más contagiosa y resistente a las vacunas
  9. 9 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  10. 10 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sánchez calla mientras las mujeres del PSOE estallan por la gestión del 'caso Salazar'

Sánchez calla mientras las mujeres del PSOE estallan por la gestión del &#039;caso Salazar&#039;