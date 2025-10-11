Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sánchez estará el lunes en Egipto en la firma del acuerdo sobre el plan de paz

El presidente, invitado por el Gobierno egipcio, participará en la cita que dará un espaldarazo internacional al pacto de Trump asumido por Israel y Hamás

L. Pérez

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:06

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará presente este lunes en Egipto en la firma del acuerdo para el fin de la masacre en Gaza ... y la paz en Oriente Próximo que entró en vigor ayer viernes, tras ser asumido por el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu y la milicia palestina Hamás bajo patrocinio de Donald Trump. Sánchez ha sido invitado por el Gobierno egipcio a una cumbre en El Cairo con el que la comunidad internacional, con los países árabes al frente, pretende dar un espaldarazo explícito al pacto para hacer permanente el alto el fuego que ha puesto fin a dos años de castigo de Israel sobre la población civil de la Franja a raíz de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 y forjar una salida duradera y estable al conflicto histórico en la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  2. 2 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  3. 3 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  4. 4 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  5. 5 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  6. 6

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  7. 7 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  8. 8 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  9. 9 Detienen a un hombre por escupir a la imagen de Cristo en una iglesia de Fuengirola
  10. 10 La ONCE deja 350.000 euros en el Paseo Marítimo Antonio Banderas de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sánchez estará el lunes en Egipto en la firma del acuerdo sobre el plan de paz

Sánchez estará el lunes en Egipto en la firma del acuerdo sobre el plan de paz