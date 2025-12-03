Rufián vuelve a apostar por un frente amplio de izquierdas para «combatir» a la ultraderecha

«No tengo puñeteras ganas de que Abascal sea vicepresidente, me da igual que me digan 'botifler'». El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel ... Rufián, continúa lanzando avisos a navegantes al resto de partidos de izquierda para armar un frente unitario de izquierdas con el objetivo de combatir «el auge de la ultraderecha».

El político republicano cree que la unión a la izquierda del PSOE es «obligatoria» para paliar los efectos del sistema D'Hont en las candidaturas fragmentadas. Eso sí, pone condiciones: «No debe ser una izquierda creada desde Madrid. Debe ser desde las formaciones políticas con gente como Baldoví u Otegi. El futuro es de frente amplio . La gente quiere un horizonte a la izquierda del PSOE», ha sentenciado en una entrevista en Rac1.

En esa línea, Rufían considera que los partidos «nucleares» deberían ser los indepentendistas ya que señala como uno de los puntos «innegociables» el derecho a al autodeterminación «Tengo ideas, pero sé que si las digo las cúpulas de los partidos se cerrarán», ha dicho.

El debate de la inmigración

Otra de las líneas maestras que debería tener este proyecto, y también a modo general, es la necesidada de «abordar debates incómodos». El político catalán se refiere a asuntos como la seguridad, el orden público o la inmigración. Cuestiones en las que, precisamente, se están apoyando partidos como Vox o Aliança Catalana para crecer. «La inmigración es un reto, siempre lo ha sido . Si nosotros no hablamos de eso con otra perspectiva, la ultraderecha», ha zanjado.

Rufián también ha criticado a los de Carles Puigdemont por situarse en el bloque de las derechas: «La gran victoria de la ultraderecha no es ganar, es ser imitada. Esto le pasa al PP ya Junts. Ojalá hubiera una derecha democrática ». De hecho, cree que este talante puede jugar una mala pasada al líder de los populares: «Le marcan la agenda Abascal y Ayuso. A Feijóo se le está poniendo cara de Casado. Huele a muerte».