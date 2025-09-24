Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. EFE

Rueda, el primer dirigente del PP en citar «el genocidio»

El líder del Partido Popular gallego se abre a condenar el «genocidio» en Gaza, pero matiza que no lo reconoce jurídicamente

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:59

El Parlamento de Galicia vivió ayer una enredada sesión a cuenta de la denuncia de la matanza que está perpetrando Israel en Gaza, en la ... que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se convirtió en el primer dirigente del PP en admitir la palabra tabú de condena -«genocidio»-, aunque el partido precisó luego que ello no signica que acepten la legitimidad jurídica del término, aunque la ONU ya lo emplee para definir las atrocidades contra la población civil gazatí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  2. 2 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  3. 3 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  4. 4 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  5. 5 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  6. 6 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  7. 7 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua
  8. 8 Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches
  9. 9

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga
  10. 10 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rueda, el primer dirigente del PP en citar «el genocidio»

Rueda, el primer dirigente del PP en citar «el genocidio»