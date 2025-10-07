Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Informe de la UCO sobre cuatro viajes vinculados a Ábalos. R. C.

«Rosa Rumana Jefe Valencia»: La UCO revela que Koldo pagó billetes para «encuentros privados» de Ábalos en Teruel

Los investigadores descubren que el exasesor y su exmujer compraron billetes y pagaron el alojamiento de personas desconocidas para «encuentros de carácter personal» con un gasto de al menos 4.975 euros

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 7 de octubre 2025, 12:52

El Gobierno lo ha negado hasta la saciedad. Lo ha negado Óscar López, entonces presidente de Paradores. También lo ha desmentido Pilar Alegría, ministra portavoz ... y entonces delegada del Gobierno en Aragón que aquella noche también se hospedó en el Parador de Teruel. José Luis Ábalos y Koldo García también han negado de manera rotunda que la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020, en aquel establecimiento se montara una fiesta con prostitutas traídas ex profeso desde Valencia. Sin embargo, ahora, el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por primera vez, apunta a que quizás sí que hubo algún tipo de fiesta con, entre otras personas, «Rosa Rumana Jefe Valencia», como la tenía guardada en su agenda el propio Koldo, quien aparentemente, junto a su exesposa, Patricia Uriz, gestionó el supuesto encuentro que todos niegan.

