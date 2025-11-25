Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Rey preside el acto de apertura del curso de las universidades españolas. Ana Escobar/EFE

El Rey destaca la «grandeza de espíritu» de las universidades valencianas por su ayuda durante la dana

Felipe VI se «conmueve» con el proyecto 'Salvem les fotos' y destaca el papel de las instituciones académicas como bastiones frente a la «desafección hacia los valores fundamentales de la convivencia» o la desinformación | También alaba su contribución a la identidad europea

Joaquín Batista

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

El Rey Felipe VI ha hecho una encendida defensa del papel de las universidades españolas como garantes de valores como la razón, el entendimiento y ... la convivencia, justo en un contexto social en el que cada vez pesa más la polarización y su crispación asociada. También ha querido destacar su vertiente solidaria, poniendo en valor una iniciativa concreta, una entre muchas, nacida en el seno de las instituciones académicas valencianas para apoyar a las miles de familias que resultaron afectadas por la dana: el programa 'Salvem les fotos'.

