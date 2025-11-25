El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor

El Rey Felipe VI viajará este viernes a la localidad vizcaína de Gernika con motivo de la visita a la villa foral del presidente de ... la República Federal de Alemania, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, para ofrecer tributo a las víctimas del bombardeo, según han confirmado fuentes de Casa Real. Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, recibirá en el Palacio de Ajuria Enea de Vitoria-Gasteiz al mandatario germano.

Steinmeier homenajeará a las víctimas del bombardeo a la población civil por la Legión Cóndor alemana y la aviación italiana el 26 de abril de 1937, en lo que se considera el primer ataque aéreo masivo e indiscriminado contra una población civil, dentro de la visita de Estado que realizará a España desde este miércoles hasta el mismo viernes.

Será la primera vez que un presidente de Alemania se traslada a la villa foral en lo que se considera un acto de desagravio a las víctimas de la aviación nazi. En anteriores ocasiones, el Gobierno alemán ha enviado coronas de flores a la ofrenda floral que se celebra cada 26 de abril en el cementerio de Gernika en memoria de los damnificados del bombardeo, al que acuden representantes de la Embajada alemana en España.

En el programa de la visita del presidente alemán y su esposa, está previsto que acudan a Gernika el Rey Felipe VI y el Lehendakari, Imanol Pradales. La agenda provisional, según ha confirmado el alcalde de la localidad, José María Gorroño, incluirá un acto en el mausoleo del cementerio de la localidad, donde el presidente realizará una ofrenda floral. En ese mismo escenario, Frank-Walter Steinmeir mantendrá un encuentro con algunos de los supervivientes del bombardeo.

Posteriormente, se trasladarán hasta el centro de la localidad, donde el mandatario alemán visitará el Museo de la Paz y, con este acto se daría por concluida en la villa foral la agenda de Steinmeier, que tiene previsto realizar alguna declaración a los medios de comunicación con motivo de esta visita.

Perdón del Gobierno de España

Con motivo de la visita, Imanol Pradales ha recuperado una exigencia habitual en los últimos años por parte del nacionalismo: que como hace unos años hizo Berlín, el Gobierno español pida perdón por el ataque que sufrió la localidad en plena Guerra Civil.

El debate no es nuevo. En su etapa en Ajuria Enea, Iñigo Urkullu ya mandó una carta a Pedro Sánchez pidiéndole que diese ese paso. Moncloa se negó, argumentando que la «barbarie» no fue cometida por «el Estado», cuyo representante legítimo era el Gobierno republicano, sino por «golpistas». Aun así, en 2022 realizó un gesto al «condenar» por primerez vez el bombardeo.

Tres años después, la polémica ha vuelto al Parlamento, y con argumentos muy similares. Pradales, en respuesta a una pregunta planteada por el PNV sobre «la visión que tiene de Euskadi 50 años después de la muerte de Franco», ha recordado que Steinmeier ha enfatizado hace unos años que «la democracia alemana surgió a la sombra de la dictadura, la guerra y del genocidio», y que defendía «mantener vivas las lecciones del pasado para evitar incurrir en la comisión de errores que debiliten la libertad».

«Algunos deberían tomar buena nota del profundo sentimiento democrático del presidente alemán, quien comparecerá en Gernika en un acto de reparación y de reconocimiento del agravio cometido», ha añadido el lehendakari, para quien esa misma actitud debería replicarse por parte de las instituciones españolas.