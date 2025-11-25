Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Manifestacion con velas en Gernika, para conmemorar el 82 aniversario del bombardeo de Gernika. E. C.

El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor

El lehendakari, Imanol Pradales, recibirá en el Palacio de Ajuria Enea de Vitoria-Gasteiz al mandatario germano

David Guadilla

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:50

El Rey Felipe VI viajará este viernes a la localidad vizcaína de Gernika con motivo de la visita a la villa foral del presidente de ... la República Federal de Alemania, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, para ofrecer tributo a las víctimas del bombardeo, según han confirmado fuentes de Casa Real. Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, recibirá en el Palacio de Ajuria Enea de Vitoria-Gasteiz al mandatario germano.

