Ampliar Miguel Ángel Revilla, en la rueda de prensa. Javier Cotera / Héctor Díaz

Revilla: «No me arrepiento. No creo que haya cometido ningún delito porque no he dicho nada que no sea cierto» «Un rey inmune y poderoso presenta una querella a un ciudadano de 82 años. ¿Por qué no se ha querellado contra Corinna, que dijo que tenía una máquina de contar dinero en La Zarzuela?», se ha preguntado el líder regionalista, Miguel Ángel Revilla