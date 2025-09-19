Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carles Puigdemont, líder de Junts, y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno EP

La reunión entre Zapatero y Puigdemont concluye sin avances para atar la legislatura

Junts mantiene la prórroga a los socialistas a la espera de la negociación de Presupuestos y antes de tomar una decisión en otoño sobre si rompe o no con Sánchez

Cristian Reino
Paula De las Heras

Cristian Reino y Paula De las Heras

Madrid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:01

La última reunión celebrada este jueves entre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, concluyó sin avances, ... según han coincidido este viernes desde ambas partes.

