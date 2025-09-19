La reunión entre Zapatero y Puigdemont concluye sin avances para atar la legislatura
Junts mantiene la prórroga a los socialistas a la espera de la negociación de Presupuestos y antes de tomar una decisión en otoño sobre si rompe o no con Sánchez
Cristian Reino y Paula De las Heras
Madrid
Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:01
La última reunión celebrada este jueves entre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, concluyó sin avances, ... según han coincidido este viernes desde ambas partes.
Con la negociación de los Presupuestos en el horizonte más próximo, las relaciones entre socialistas y junteros se mantienen donde estaban, pero están muy debilitadas, y los independentistas aseguran que sigue vigente la «prórroga» que le concedieron al Gobierno, a la espera de que en otoño «pasen cosas», como dijo Carles Puigdemont, y Junts tome una decisión sobre el futuro de la legislatura.
