Imagen de archivo. Cuerpo de rescate trabajan salvaguardando las vidas de migrantes. EFE

Rescatan los cadáveres de 7 inmigrantes que iban a bordo de pateras en aguas de Almería

Los fallecidos han sido encontrados en aguas de Carboneras donde irían a bordo de una embarcación 'go fast' en las que viajaban otras 26 personas que han conseguido llegar por sus medios a la playa de Los Muertos

EP

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:32

Los cuerpos de siete personas de origen extranjero que iban a bordo de distintas pateras han sido rescatados a lo largo de este miércoles en ... aguas de Carboneras y Níjar (Almería) sin que, por el momento, se descarte el hallazgo de nuevos cadáveres.

