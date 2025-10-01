Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ana Redondo, ministra de Igualdad, en el Senado. EFE

Redondo comparece en el Senado por las pulseras antimaltrato y se expone al vapuleo del PP

La ministra de Igualdad defiende que pese a las lagunas detectadas el sistema de protección funciona y es referente internacional

Ander Azpiroz

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:40

La ministra de Igualdad comparece hoy en el Senado obligada por la mayoría del PP en la Cámara para dar cuenta de los fallos revelados ... por la Fiscalía General del Estado en las pulseras antimaltrato. Ana Redondo se ha ceñido al guión establecido por el Gobierno desde que estalló el escándalo. De esta forma, ha defendido que estos dispositivos ahora en entredicho y que serán sustituidos a partir de mayo salvan vidas a diario. «El sistema no solo funciona sino que es un referente internacional», ha señalado Redondo.

