Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jordi Pujol, expresident de la Generalitat

Jordi Pujol, expresident de la Generalitat EP

Pujol evoluciona positivamente pero estará ingresado hasta el jueves

Falta una semana para que empiece el juicio contra el expresidente de la Generalitat y su familia en la Audiencia de Nacional

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, evoluciona favorablemente de la neumonía por la que fue ingresado en un hospital el pasado domingo, a una ... semana de que empiece el juicio contra el exmandatario y contra su familia en la Audiencia Nacional. Uno de sus hijos, Oriol Pujol, que también se sentará en el banquillo de los acusados a partir de la semana que viene, ha acudido este lunes a primera hora al hospital Sagrada Familia de Barcelona a visitar a su padre. El exsecretario general de Convergencia ha asegurado que el fundador de CDC se encuentra «estable» y que evoluciona «positivamente».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  2. 2 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  4. 4 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  5. 5 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  6. 6 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  7. 7 Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas
  8. 8 La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior
  9. 9

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  10. 10 Andalucía activa un nuevo aviso por «chubascos localmente fuertes y persistentes» para este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pujol evoluciona positivamente pero estará ingresado hasta el jueves