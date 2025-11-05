Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El expresidente de Cataluña Jordi Pujol EFE

Pujol alega que tiene «marcadores de alzhéimer», deterioro cognitivo grave y demencia dos semanas antes del juicio

Si la Audiencia Nacional determina que puede ser juzgado, el expresidente de la Generalitat reclama poder declarar por vía telemática

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:27

Comenta

Movimiento de última hora del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, para tratar de evitar ser juzgado por corrupción o al menos para no tener ... que acudir a Madrid, a la Audiencia Nacional, a declarar in situ en el banquillo de los acusados. El próximo 24 de noviembre, arranca en la Audiencia Nacional el juicio contra el clan Pujol, el expresidente catalán y sus siete hijos, en relación a la fortuna presuntamente ilícita que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas. El exmandatario catalán se enfrenta a una pena de 9 años de cárcel, mientras que la petición de la Fiscalía para sus siete hijos va de los 8 años a los 29. Están acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública.

