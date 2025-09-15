Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El 'expresident' Carles Puigdemont, hace dos semana en Bruselas. AFP

Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes

Junts exige al PSC alienarse con las propuestas de resolución que los nacionalistas presentarán en el debate de política general a principios de octubre

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:38

Junts ha lanzado este lunes un nuevo órdago a los socialistas. Tras una reunión del grupo parlamentario juntero de la Cámara catalana en Waterloo, los ... postconvergentes han dado un giro estratégico y por primera vez han vinculado la legislatura española con la catalana, con lo que pase en el mandato de Salvador Illa en el Parlament. Hace un mes, Carles Puigdemont avisó que en otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora. Se refería a su relación con los socialistas.

