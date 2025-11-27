Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El PSOE alega que tomó «medidas contundentes» contra Ábalos «desde el inicio»

Los socialistas se afanan en limitar el impacto de la entrada en prisión de su 'exnúmero tres' sobre la marcha de la legislatura

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:21

Comenta

El PSOE intenta que la entrada en prisión preventiva de José Luis Ábalos, el que fuera hombre fuerte del partido y del Gobierno hasta ... que, en julio de 2021, Pedro Sánchez lo destituyó fulminantemente y por sorpresa sin más argumento oficial que el de que, tras el desgaste de la pandemia, se hacía necesario un refresco pase sin apenas impacto. Los socialistas defienden que la decisión adoptada hoy por el magistrado del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, es simplemente «un paso más en un procedimiento judicial» con el que no se sienten vinculados y hacia el que manifiestan todo su «respeto».

