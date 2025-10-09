Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Debate en el Parlament de Cataluña. EFE

El PSC rechaza un concierto económico y negociar un referéndum como le exigía Junts

Los socialistas catalanes hacen gestos a los junteros pero no ceden a la presión pese a poner en riesgo el apoyo de Puigdemont a Sánchez

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:39

Comenta

Ni referéndum ni concierto económico. El PSC ha aguantado la presión de Junts y ha votado este jueves en contra a dos de las principales ... mociones presentadas por los de Puigdemont, en el debate de política general del Parlament. Una defendía un concierto económico para Cataluña y la otra hacía referencia al acuerdo de Bruselas y abogaba por «negociar la celebración de un referéndum». Los socialistas, en cualquier caso, no han rechazado todas las propuestas de los junteros. Con su abstención, han favorecido que saliera adelante una moción que denunciaba el «'lawfare' del poder judicial» al independentismo y han votado a favor de una resolución, que incluía en su literalidad el preámbulo del acuerdo de Bruselas suscrito por el PSOE y Junts para la investidura de Sánchez. Los socialistas han respaldado asimismo varias resoluciones de los junteros relacionadas con la defensa de la lengua y sobre la amnistía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  3. 3 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  8. 8 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  9. 9 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  10. 10 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PSC rechaza un concierto económico y negociar un referéndum como le exigía Junts

El PSC rechaza un concierto económico y negociar un referéndum como le exigía Junts