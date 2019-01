Los protagonistas de la convención programática del Partido Popular Pablo Casado (arriba), Mariano Rajoy (i) y José María Aznar. / R. C. Pablo Casado, Mariano Rajoy, José María Anzar, Alberto Núñez Feijóo, Soraya Sáenz de Santamaría, Juanma Moreno, Ruth Beitia e Isabel Díaz Ayuso son las voces más esperadas NURIA VEGA Madrid Viernes, 18 enero 2019, 01:43

Pablo Casado. Presidente del PP. Intervención programada: domingo, 11:30 horas

El presidente del PP aspira a dejar apuntalado su proyecto seis meses después de tomar el relevo de Mariano Rajoy. Renovada la cúpula y designados los candidatos de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, Casado busca ahora un «rearme ideológico» del partido. En los territorios advierten sobre el giro conservador que ha imprimido al discurso tras su llegada a Génova. En su equipo, sin embargo, creen que «recuperar las señas de identidad» servirá para reconectar con el votante defraudado. El del domingo será su primer gran discurso político en clave interna desde el congreso de julio. Servirá, además, para dar el pistoletazo de salida a una larga precampaña.

Mariano Rajoy. Expresidente del Gobierno y del PP. Intervención programada: viernes, 18:00 horas

El expresidente del Gobierno y del PP resolvió en junio apartarse de la vida orgánica del partido tras ser derrotado en la moción de censura. Ni tuteló el proceso sucesorio ni ha mostrado después interés en interferir, pese a que el núcleo duro de Casado ha marcado distancias con su gestión. En su entorno aseguran que tampoco en esta convención pretende acaparar ningún protagonismo. «Mi papel ahora no es dar lecciones ni instrucciones, porque puede ocurrir que no me hagan caso o que dejen de tomarme en serio, cosa que no me gustaría», anticipó en su despedida y después de recibir durante años los rapapolvos públicos de José María Aznar. Ambos participarán en este cónclave. Pero en días distintos.

José María Aznar. Expresidente del Gobierno y del PP. Intervención programada: sábado, 12:30 horas

2016 fue el año en el que José María Aznar rompió en el PP. En octubre, FAES, la fundación que servía a los populares de laboratorio de ideas, se desvinculó del partido. Y en diciembre, el exjefe del Ejecutivo renunció a la presidencia de honor de la formación conservadora. Sus profundas discrepancias con la gestión de Mariano Rajoy desembocaron en la ruptura de relaciones. Meses antes, en un mitin en Ávila, dejó un mensaje para la hemeroteca: «Si alguna vez me tiene que renovar alguien, que me renueve Casado, que es un tipo estupendo». Los dos habían trabajado juntos. Ahora vuelve a casa para avalar con su presencia y el discurso de este sábado el nuevo proyecto. Uno en el que se siente mucho más cómodo.

Alberto Núñez Feijóo. Presidente de Galicia y coordinador de la convención. Intervención programada: viernes, 17:00 horas

En junio de 2018, la mayoría habría apostado a que esta sería la convención programática de Alberto Núñez Feijóo. Tras la despedida de Mariano Rajoy, en el PP dieron por sentado que el tren del presidente de Galicia, el eterno sucesor, estaba a punto de entrar en la estación. El dirigente gallego, sin embargo, no llegó a presentarse a las primarias. Ahora toma parte en este cónclave como coordinador de la cita, pero también, para muchos en el partido, como referente de la centralidad. Fuentes populares distinguen entre su discurso y el de Casado, más conservador. Es el primer peso pesado que se ha atrevido a definir a Vox como la «ultraderecha de verdad».

Soraya Sáenz de Santamaría. Exvicepresidenta del Gobierno y excandidata a la sucesión de Rajoy. Sin intervención programada

La asistencia inesperada. Soraya Sáenz de Santamaría confirmó el jueves su intención de acudir a la primera jornada de la convención junto a Mariano Rajoy. Fue su mano derecha en el Gobierno y defensora de su legado en las primarias. El 5 de julio del año pasado ganó la primera fase del proceso de sucesión, la votación de los afiliados, con un discurso de reivindicación de la gestión realizada desde la Moncloa. En el congreso, sin embargo, salió derrotada ante Pablo Casado y no obtuvo para los suyos la representación que esperaba en el nuevo proyecto. Retirada ahora de la vida política, no tendrá un papel activo en la reunión del partido. La dirección nacional del PP resolvió esta semana invitar a todos los miembros de los ejecutivos populares y, en calidad de exvicepresidenta del Gobierno, atenderá la convocatoria.

Juanma Moreno. Presidente de Andalucía. Intervención por definir.

Se estrena en esta convención como barón del PP con poder territorial. Pese al retroceso electoral, los pactos con Ciudadanos y Vox han aupado a Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta de Andalucía y le han otorgado un mayor peso interno en el partido. Aun siendo un dirigente de confianza de Soraya Sáenz de Santamaría, derrotada en las primarias, se mantuvo tras el verano como candidato electoral. La dirección de Casado defendió su continuidad como gesto de integración. Ahora, además, su caso sirve a la cúpula de Génova de paradigma de cómo conquistar el poder con el centro derecha fragmentado en tres.

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (i), y la candidata del PP al Gobierno de Cantabria, Ruth Beitia. / Efe

Ruth Beitia e Isabel Díaz Ayuso. Candidatos en las elecciones autonómicas de mayo. Intervención programada: viernes, 19:30 horas

Nuevos protagonistas de la convención, representan el cambio de caras en las candidaturas para las elecciones del 26 de mayo. Sus resultados electorales arrojarán luz sobre el acierto de Pablo Casado al designar aspirantes y sobre el éxito de su propio proyecto. La exatleta y medallista olímpica Ruth Beitia es una apuesta personal del líder del PP. Será la cabeza de cartel de los populares en Cantabria en detrimento de la actual presidenta autonómica del partido, María José Sáenz de Buruaga. Su desliz al equipar en Onda Cero el maltrato a un hombre, una mujer o un animal ha disparado algunas alarmas entre aquellos que no veían claro lo de reabrir viejas heridas en la organización territorial. Mientras, José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, dos perfiles de corte Casado, batallarán por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.