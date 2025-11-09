Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pablo Bustinduy, el pasado jueves, en el puente de Hierro de la capital. ROS CAVAL / AGM
Pablo Bustinduy. Ministro de Consumo y Derechos Sociales

«La prestación universal por crianza se puede crear sin Presupuestos»

Cumple dos años en el Gobierno marcados por los choques con grandes plataformas y aerolíneas, y con la reducción de la pobreza y la espera de la Dependencia como retos

Rubén García Bastida

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:17

Desde su llegada al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de la mano de Sumar para dirigir las carteras que dejaron Ione Belarra ... y Alberto Garzón, Pablo Bustinduy (Madrid, 1983) ha saltado a los titulares por sus luchas contra las irregularidades en grandes plataformas digitales, las aerolíneas, las prácticas abusivas de inmobiliarias o el acoso comercial telefónico. Aunque algunos de sus mayores retos se encuentran en lo social, donde urge la mejora de la atención a la Dependencia y de las cifras de pobreza. Procedente de Podemos, el ministro más joven del Gobierno, de formas tranquilas, necesita trazar puentes para sacar adelante diversos proyectos legislativos que parecían hechos y que ahora caminan por una fina cornisa, después de la ruptura con el Gobierno escenificada esta semana por Junts.

