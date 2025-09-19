Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Miguel Polo, a su llegada a los juzgados de Catarroja Irene Marsilla

El presidente de la CHJ ante la jueza: «Nunca dije que Forata se iba a romper. Pero la consellera no tomaba medidas. Fue muy tenso»

El dirigente recuerda que antes las dudas de Salomé Pradas, el funcionario Jorge Suárez subrayó: «La ley le ampara»

A. Rallo

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:41

Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, es el protagonista de la semana en la convulsa investigación de la dana. El dirigente cumple ... casi un año de meditado silencio y anclado en un deliberado perfil bajo. Su declaración como testigo ha generado enormes expectativas y supone, además, un balón de oxígeno para el PP. Sobre la mesa, una de las cuestiones capitales: ¿Por qué no se avisó en el Cecopi de la crecida del barranco del Poyo?

