El presidente de la CHJ ante la jueza: «Nunca dije que Forata se iba a romper. Pero la consellera no tomaba medidas. Fue muy tenso»

Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, es el protagonista de la semana en la convulsa investigación de la dana. El dirigente cumple ... casi un año de meditado silencio y anclado en un deliberado perfil bajo. Su declaración como testigo ha generado enormes expectativas y supone, además, un balón de oxígeno para el PP. Sobre la mesa, una de las cuestiones capitales: ¿Por qué no se avisó en el Cecopi de la crecida del barranco del Poyo?

De nuevo, el juzgado ha convocado a un intérprete de valenciano para garantizar el derecho de las partes al uso de la lengua auctóctona. Polo, no obstante, ha optado por el castellano. El testigo es ingeniero en obras públicas. Fue convocado en el Cecopi, la reunión clave de emergencias, pero no acudió presencialmente. Estaba en una sala con diferentes miembros del comité permanente, según ha detallado. «Sólo se veía a Jorge Suárez y a otra persona... Ellos empiezan a hablar de la inundación de Utiel. Pero yo corto y les advierto de Forata. Todo esto fue muy rápido. Recuerdo que pidieron media hora de reflexión».

En la siguiente conexión -debió ser la de las 19 horas, pero no lo ha aclarado- ya aparece la consellera, según ha recordado. «Ella empieza diciendo que no va a evacuar... Y yo les digo, manden un mensaje a la población». Fue entonces cuando comienza un debate, la consellera «pregunta por qué se declaran los escenarios». Eran asuntos o cuestiones que sorprendieron al protagonista por su obviedad. «Nunca dije que la presa se iba a romper, hablé de la incertidumbre, de qué pasaría se vierte por coronación». «No se estaban tomando decisiones. Fue muy tenso», ha recordado.

Polo ha recordado -tal y como cuenta 'Las Provincias'- las dudas de la consellera Pradas a la hora de adoptar decisiones. Él había indicado la posibilidad del Es Alert porque el anterior secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel, les había informado. Jorge Suárez, el funcionario de mayor rango, no paraba de insistir a la consellera: «La ley le ampara».