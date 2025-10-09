Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, comparece en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. EFE

La presidenta del Tribunal de Cuentas dice que no le consta una «caja B» en el PSOE

Chicano comparece en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo' y admite que si la UCO llega a otras conclusiones sobre «algunos pagos» es que podría tener más competencias

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:29

Comenta

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha comparecido este jueves en la comisión de investigación del Senado sobre los contratos del 'caso Koldo', ... donde ha reiterado como ya hizo en su anterior presencia que la labor del órgano fiscalizador no es la misma que realiza la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Chicano, que ha señalado que no se ha leído el último informe sobre el patrimonio de José Luis Ábalos, ha admitido la posibilidad de que esta unidad policial «tenga más competencias» para llegar a estas conclusiones y que por ello intuye que ha encontrado «algunos pagos» del PSOE no facilitados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  3. 3 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  4. 4 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  5. 5 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  6. 6 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  7. 7 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  8. 8 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  9. 9 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  10. 10 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La presidenta del Tribunal de Cuentas dice que no le consta una «caja B» en el PSOE

La presidenta del Tribunal de Cuentas dice que no le consta una «caja B» en el PSOE