Carlos mazón, con la camisa manchada por el barro arrojado por los vecinos hace una semana en Paiporta EP

Un president ahogado por la dana del siglo

El relato de lo que hizo y no hizo Mazón en las horas críticas en que se desató la tragedia lleva la inquietud al PP y dificulta su control político de daños

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Domingo, 10 de noviembre 2024

Comenta

La biografía pública de Carlos Mazón bien puede escribirse entre dos hitos tan excepcionales como de cariz radicalmente dispar. Dos momentos que enlazan al hombre ... que, según cuentan, persuade en las distancias cortas y al político con ambiciones sobrepasado por un desafío de una virulencia inclemente. En 2011, el hoy presidente de la Generalitat valenciana se presentó -una rareza- junto a su grupo, Marengo, a la preselección de Eurovisión recordada porque también concurrieron entonces Sonia y Selena. Trece años más tarde, el 29 de octubre de este año trágicamente inolvidable para él y sus conciudadanos, el barón que recuperó para el PP su codiciada comunidad natal se ha convertido en el obligado gestor de la mayor catástrofe natural del siglo padecida por el país. El president musical y disfrutón anegado por el fúnebre furor de una riada sin parangón. Reza el refranero que quien canta su mal espanta. Pero el espanto de esta DANA, con más de 200 muertos, decenas de desaparecidos y una abrumadora devastación, no hay manera de ahuyentarlo. Y la pesadilla que atenaza a los valencianos y sitúa al borde del naufragio la carrera política de Carlos Arturo Mazón Guixot (Alicante, 8 de abril de 1974, abogado, casado y con mellizos adolescentes) amenaza con prolongarse más tiempo del soportable.

