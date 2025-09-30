Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Irekia

Pradales clama contra la «burda manipulación» del «pim pam pum» de Ayuso: «Aplica el manual de la antipolítica»

El lehendakari censura la tergiversación de sus palabras que hizo la presidenta madrileña y promete «alzar la voz» cada vez que se «desprecie» el euskera

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:33

Imanol Pradales ha mostrado este martes su hartazgo con Isabel Díaz Ayuso después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid manipulara unas palabras ... suyas y le acusara directamente de amenazarla con consignas propias del hostigamiento de ETA. El lehendakari ha denunciado la «burda manipulación» de sus declaraciones, que no suponían otra cosa que una defensa del euskera y la cultura vasca, y ha tachado de «indignante» e «inaceptable» la actitud de la dirigente del PP, a la que sitúa en el «manual de la antipolítica».

