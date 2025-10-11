Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ester Muñoz comparace en el Congreso el pasado martes. E. P.

El PP vincula el «silencio atronador» del Gobierno sobre el Nobel de Machado a los interéses de Zapatero en Venezuela

Califica a la opositora venezolana de «heroína» y ejemplo para todas las mujeres y califica de «deleznable» la comparación que hizo con Hitler de ella Pablo Iglesias

M. E. A.

M. E. A.

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:49

Comenta

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, cargó este sábado contra el Gobierno por su «silencio atronador» sobre la concesión a la líder ... venezolana opositora, María Corina Machado, del Nobel de la Paz de 2025, y lo vinculó directamente a los intereses «económicos» del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. «Parece que pesan más las condiciones económicas que gana Zapatero del régimen de Nicolás Maduro», afirmó la dirigente popular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  3. 3 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  4. 4 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  5. 5

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  6. 6 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  7. 7

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros
  8. 8 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  9. 9 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  10. 10 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 13 de octubre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PP vincula el «silencio atronador» del Gobierno sobre el Nobel de Machado a los interéses de Zapatero en Venezuela

El PP vincula el «silencio atronador» del Gobierno sobre el Nobel de Machado a los interéses de Zapatero en Venezuela