Ignacio Gomá. Óscar Chamorro

Ignacio Gomá

Abogado y antropólogo
«La política en España ya no es capaz de transmitir esperanza»

El autor de 'En busca del presente' propone en su nuevo libro alternativas para que las democracias recuperen la confianza

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

Al Norte, Rusia saca el hacha de guerra; al Sur, los países africanos se sienten cada vez menos atraídos por el sistema democrático; en el ... Este, China es un amigo poco fiable y en el Oeste, Estados Unidos suelta amarras. En este nuevo orden, o desorden, global, Europa parece necesitada de una brújula para manejarse por el mundo. Desde una perspectiva liberal, el abogado, antropólogo y escritor Ignacio Gomá (Madrid, 1990) analiza con brillantez en su libro 'En busca del presente' (Deusto) las causas de los problemas actuales y propone alternativas para que España y Europa recuperen la confianza.

«La política en España ya no es capaz de transmitir esperanza»