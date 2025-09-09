Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida

La droga fue enviada desde Argentina por parte de una organización criminal dedicada al tráfico intercontinental de sustancias estupefacientes en maquinaria pesada a través de contenedores marítimos

M. Fernández

Cáceres

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:04

Macrooperación internacional contra la droga. La Policía Nacional ha intervenido 513 kilos de cocaína en una nave industrial de Mérida que fue enviada desde Argentina ... oculta en un doble fondo de un torno industrial. En total, 444 pastillas de sustancias estupefacientes que fueron descargadas el pasado 28 de agosto en la capital autonómica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  4. 4 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  5. 5

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  6. 6 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  7. 7 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  8. 8 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  9. 9 Alertan de problemas de seguridad en unas secadoras de una conocida marca
  10. 10

    Preocupación en el Unicaja con Djedovic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida

La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida