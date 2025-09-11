Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis 'Alvise' Pérez. EP

La Policía cree «a todas luces evidente» que 'Alvise' financió su campaña con los 100.000 euros entregados por un empresario

Los investigadores zanjan que el donante «siempre fue consciente» de que sus acciones «conducirían» a financiar a la formación política en las Europeas

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:46

La Policía certifica que es «a todas luces evidente» que el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, pudo incurrir ... en un delito de financiación ilegal porque, tal y como sostiene la Fiscalía, el polémico influencer ultra empleó para financiar «parte de la campaña electoral» a las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 los 100.000 euros que le entregó el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, en mayo de aquel año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  3. 3 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  4. 4 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  5. 5

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  6. 6 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  7. 7 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  8. 8 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  9. 9 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  10. 10 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Policía cree «a todas luces evidente» que 'Alvise' financió su campaña con los 100.000 euros entregados por un empresario

La Policía cree «a todas luces evidente» que &#039;Alvise&#039; financió su campaña con los 100.000 euros entregados por un empresario