Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández. EFE

Podemos cree «imposible» que haya un 'caso Koldo' «sin que haya un 'caso PSOE'»

Los morados respaldan las críticas de Pablo Iglesias sobre el Nobel de la Paz concedido a la opositora venezolana María Corina Machado

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:14

Comenta

Podmeos ha vuelto a cargar este lunes contra Pedro Sánchez por los casos de corrupción que rodean al PSOE. El portavoz del partido morado, antiguo ... aliado del Gobierno la pasada legislatura, Pablo Fernández, ha criticado en rueda de prensa que el presidente siga sin dar explicaciones ni aclarar el papel del Partido Socialista en la trama 'Koldo', dado que es «imposible de creer que haya un 'caso Koldo', Ábalos o Santos Cerdán sin que haya un 'caso PSOE'».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3 El SEPE concede el subsidio por paro a empleados con contratos a media jornada si cumplen este requisito
  4. 4 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  5. 5 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025
  6. 6 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox
  7. 7 Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera
  8. 8

    Ante las dudas, toda una lección de casta y calidad del Málaga (3-0)
  9. 9 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga
  10. 10

    Dean Huijsen, talismán en la victoria del Málaga frente al Deportivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Podemos cree «imposible» que haya un 'caso Koldo' «sin que haya un 'caso PSOE'»